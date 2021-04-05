Как оказалось, задержанный уже привлекался за мелкое хулиганство.

В Ломоносове был задержан мужчина, который на улице размахивал оружием. О происшествии в полицию сообщили в 19 часов 4 апреля. Наряд Росгвардии прибыл на Владимирскую улицу, где нарушитель порядка и был задержан.

При себе у него оказался охолощенный пистолет и нож. Его передали в полицию. Как оказалось, задержанный уже привлекался за мелкое хулиганство по административной статье.