Полиция задержала в Ломоносове мужчину, который размахивал на улице оружием

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Как оказалось, задержанный уже привлекался за мелкое хулиганство.

В Ломоносове был задержан мужчина, который на улице размахивал оружием. О происшествии в полицию сообщили в 19 часов 4 апреля. Наряд Росгвардии прибыл на Владимирскую улицу, где нарушитель порядка и был задержан.

При себе у него оказался охолощенный пистолет и нож. Его передали в полицию.  Как оказалось, задержанный уже привлекался за мелкое хулиганство по административной статье.

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