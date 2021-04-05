За время комплексной уборки в городе отмыли 200 фасадов жилых домов, привели в порядок садовые ограждения, урны и скамейки.

В Петербурге с 1 апреля начался месячник по благоустройству города. Смольный рассказал о его недельных результатах.

От мусора и снега очищено 3 млн кв. метров улиц и дорог, устранили часть дефектов на тротуарах и проезжих частях, отремонтировали участки площадью 877 кв. метров. промыта почти пятую часть павильонов ожидания городского пассажирского транспорта, отметили в пресс-службе администрации.

Сады и парки Петербурга закрылись на просушку в конце марта. Очистили 15,8 млн кв. метров территорий зелёных насаждений, отмыли 200 фасадов жилых домов, привели в порядок садовые ограждения, урны и скамейки.

Весенняя уборка города находится на контроле вице-губернатора Николая Бондаренко. Об этом рассказали 78.ru.