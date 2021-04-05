Им грозит полгода тюрьмы и штраф в размере до 100 000 рублей.

В Дубае за голую фотосессию на балконе задержано 40 человек. Среди задержанных — 12 девушек с Украины и стран СНГ и россиянин-организатор съемок, которого также подозревают в распространении порнографии в соцсетях.

Генеральное консульство России в Дубае заявило, что россиянок среди задержанных нет, расследование идет только в отношении россиянина-организатора съемок.

Ранее мы рассказывали, что обнаженная девушка устроила фотосессию на КАД.