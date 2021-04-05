Напавшему с пистолетом на ребенка в Кингисеппе грозит второе уголовное дело

Неизвестный стрелок, ранивший в шею 10-летнего мальчика на детской площадке в Кингисеппе, ответит по двум уголовным статьям. Помимо хулиганства ему вменяют покушение на жизнь несовершеннолетнего.

Как сообщает Фонтанка со ссылкой на Следственный комитет по Ленинградской области в понедельник, 5 апреля, основанием для возбуждения еще одного уголовного дела стал результат рентгенографии — у мальчика диагностировали серьезную травму.

«Ребёнок в результате противоправных действий получил ранение в область жизненно-важных органов — мягких тканей шеи, в которых обнаружен предмет схожий с пулей», — приводит ведомство.

Два уголовных дела объединили в одно делопроизводство. Сейчас им занимается отдел по расследованию особо важных дел. Поиски стрелка продолжаются.

Ранее ivbg.ru писал о том, что 10-летний мальчик был госпитализирован с огнестрельным ранением шеи после прогулки на детской площадке в Кингисеппе.