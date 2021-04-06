Россиянам предложили три выхода из долговой ямы

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала журналистам, что облегчить ставшее непосильным долговое бремя можно тремя разными способами. Она обозначила плюсы и минусы каждого из вариантов.

В в первую очередь нужно трезво оценить свои финансовые перспективы на полгода-год, указала Смирнова в интервью радио Sputnik. Если не видится перспектив для улучшения финансовой ситуации, то разумным выходом может стать процедура банкротства.

В патовой ситуации эксперт порекомендовала банкротство. Минусом эксперт считает, что это будет для человека своего рода «черной меткой»: Придется забыть о новых кредитах, о карьерном росте и о самостоятельных бизнес-проектах. После этой процедуры в течение пяти лет нельзя будет заниматься бизнесом, также не пригласят на хорошую должность.

Второй вариант — пытаться договариваться с банком о кредитных каникулах. Третий способ выхода для желающих уменьшить объем ежемесячных платежей. В этом случае можно попытаться сделать рефинансирование ‒ то есть перекредитоваться под меньший процент, заключила независимый финансовый советник.