В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП — на месте была замечена реанимация

Автор: Анастасия Щербакова
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Авария произошла во вторник, 6 марта на улице Курчатова. Очевидец выложил фото и видео последствий ДТП.

 Сообщение о происшествии опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Как отметил свидетель аварии, дорога была полностью перекрыта. На место ДТП прибыли скорая помощь и реанимобиль.

В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП - на месте была замечена реанимация Реанимация, Петербург, ДТП, видео, аварияФото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП - на месте была замечена реанимация Реанимация, Петербург, ДТП, видео, аварияФото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург

О причинах столкновения, состоянии пострадавших и кто виноват пока не сообщается.

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