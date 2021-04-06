В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП — на месте была замечена реанимация

Авария произошла во вторник, 6 марта на улице Курчатова. Очевидец выложил фото и видео последствий ДТП.

Сообщение о происшествии опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Как отметил свидетель аварии, дорога была полностью перекрыта. На место ДТП прибыли скорая помощь и реанимобиль.

Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург

О причинах столкновения, состоянии пострадавших и кто виноват пока не сообщается.