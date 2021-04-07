В России курс доллара вырос до 77 рублей впервые с ноября 2020 года

В России зафиксировали рост курса доллара США. Его стоимость составляет уже 77 рублей.

Судя поданным Московской биржи, курс доллара в ходе валютных торгов вырос на 0,84% к закрытию предыдущей сессии. Теперь его стоимость составляет 77,035 рубля.

В последний раз курс доллара вырос до такого показателя 16 ноября 2020 года. Курс американской валюты составлял 77,0725 рубля, что на 0,89% выше, чем предыдущие показатели.

Курс евро на Мосбирже составляет 91,0175 рубля. Позднее стоимость евро выросла до 91,28 рубля.

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Эксперты считают, что курс иностранных валют в России вырос из-за волатильности в долларовых парах на рынке Forex. Кроме того, курсы валют изменились в связи с завершением Пасхальных каникул в странах Запада.