Подорожание бензина в России объяснили в ФАС

В Федеральной антимонопольной службе рост цен на бензин в России связали, в том числе, с холодами.

По информации издания «Известия», ФАС связало повышение цен на топливо в России с аномальными холодами этой зимой.

Однако, по мнению специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса возросшая цена на бензин объясняется акцизной политикой и несовершенством демпферного механизма.

По мнению эксперта рост цен на топливо обусловлен ростом экспортных цен на нефтепродукты, который связан с восстановлением мирового спроса.