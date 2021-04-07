Подорожание бензина в России объяснили в ФАС

В Федеральной антимонопольной службе рост цен на бензин в России связали, в том числе, с холодами.
По информации издания «Известия», ФАС связало повышение цен на топливо в России с аномальными холодами этой зимой.
Однако, по мнению специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса возросшая цена на бензин объясняется акцизной политикой и несовершенством демпферного механизма.
По мнению эксперта рост цен на топливо обусловлен ростом экспортных цен на нефтепродукты, который связан с восстановлением мирового спроса.
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30.03.2021 364