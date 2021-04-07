В Петербурге неизвестный на улице зарезал мужчину и ранил его отца

В среду, 7 апреля, неизвестный напал с ножом на сына и отца у гостиницы «Пулковская» на площади Победы в Петербурге.

Все случилось среди дня на глазах у прохожих. Из грязной иномарки выбежал злоумышленник и нанес им несколько ножевых ранений. 41-летний мужчина погиб на месте, его 63-летнего отца госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле. В городе введен план «Перехват», сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Ранее мы рассказывали, что в Соловьевке мужчина в упор выстрелил в голову обидчику из газового пистолета. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.