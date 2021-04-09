Глава ВОЗ заявил о снижении эффективности вакцин из-за мутаций COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил мнение, что эффективность препаратов от коронавируса может начать снижаться из-за постоянных мутаций.

Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 9 апреля. Как отмечает глава ВОЗ в борьбе с вирусом всем странам мира необходимо объединяться.

«Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если изменение мутации вируса достаточно значительное, если изменение поведения вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать», — сказал глава ведомства.

Он подчеркивает, что если оперативно не увеличить масштабы вакцинации, коронавирус получит лишнюю возможность мутировать.