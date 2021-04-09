Соцсеть обвинили в том, что она оставила без внимания восемь провокационных постов.

Социальной сети «ВКонтакте» грозит штраф за неисполнение требований Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Ранее ведомство увидело во «ВКонтакте» восемь постов со ссылками на YouTube-ролики, содержащие призывы к выходу на несогласованные акции. Роскомнадзор потребовал удалить их, однако соцсеть отреагировала на это слишком поздно. Впоследствии «ВКонтакте» ограничила доступ к этим материалам на территории страны, но это не мешает россиянам смотреть этот контент на других площадках.

Сейчас в отношении «ВКонтакте» возбуждено дело о неисполнении требований Роскомнадзора, его передали в суд. Соцсети это грозит привлечением к административной ответственности.

Напомним, с 1 февраля на территории РФ действует закон, обязывающий соцсети самостоятельно находить и удалять запрещенные материалы. Неисполнение этих требований влечет за собой штрафы — вплоть до 4 миллионов рублей за одну единицу контента.