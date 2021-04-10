На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 10 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 136-174 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия;

км 18, 21, 22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 56,59,74,79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 670-672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 658 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, профилировка обочин.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»: