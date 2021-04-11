12 апреля воздух в регионе прогреется до плюс 12 градусов.

Начало рабочей недели в Ленинградской области обещает быть теплым. Таким прогнозом поделились в региональном ГУ МЧС.

Ночью понедельника, 12 апреля, будет достаточно свежо — температура опустится до -1…+4 градусов. Днем заметно потеплеет — температура будет варьироваться в пределах от +13 до +18 градусов. В ночное время суток атмосферное давление будет практически статичным, утром и днем будет понижаться.

При этом первый день рабочей недели выдастся дождливым — осадки ожидаются в большинстве районов. Также синоптики предупреждают о гололедице и призывают водителей и пешеходов быть аккуратнее на дорогах.