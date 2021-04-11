В «Фонде друзей балтийской нерпы» показали первого спасённого в этом году детёныша тюленя.

«Фонд друзей балтийской нерпы» рассказал, как себя чувствует первый попавший к ним в 2021 году тюленёнок, спасённый в Усть-Луге. На кадрах, опубликованных сотрудниками Фонда «ВКонтакте», малыш выглядит куда бодрее, чем прежде, и активно кушает селедку. Сперва он пытается разорвать рыбу на мелкие кусочки, но задача оказывается слишком трудной — в итоге тюленёнок проглатывает ее целиком.