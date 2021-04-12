В Петербурге три автомобиля провалились в яму с кипятком — видео

На улице Савушкина в Санкт-Петербурге три легковушки оказались в западне — из-за аварии на теплотрассе с горячей водой они провалились в яму.

Видео происшествия разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Сообщается, что на месте аварии работают две бригады ТЭКа. Прорыв труб произошел на магистральном трубопроводе диаметром 700 миллиметров. Предварительно известно, что устранение последствий прорыва займет около 20 часов.

На место прорыва труб с кипятком был вызван подъемный кран. Также на месте работают страховые службы с целью установить ущерб владельцам пострадавших автомобилей.