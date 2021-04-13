Под Выборгом при пожаре в частном доме погибла пятилетняя девочка

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
По информации правоохранительных органов, пожар произошел в деревянном доме на улице 5-я Дружная в СНТ «Дружба» под Выборгом.
Отмечается, что причиной возгорание стало короткое замыкание.
Из горящего дома вывели женщину и пятилетнюю девочку. Медики госпитализировали пострадавших, однако жизнь малышки спасти не удалось, она скончалась в больнице.
По факту причинения смерти по неосторожности следственный отдел Выборга возбудил уголовное дело.
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12.04.2021 217