ОБЭП проводит обыски в одной из муниципальных похоронных контор Приозерска

Задержан директор фирмы.

По информации телеграм-канала «Тайны Ленинградского двора», силовики нагрянули в фирму в аккурат к рабочему визиту в Приозерск вице-губернатора Ленинградской области Михаила Ильина.

Первым пунктом посещения вице-губернатора является как раз кладбище.

Михаил Ильин намерен обсуждать реформу похоронной системы, которая в регионе уже давно назрела. По его словам пора наводить порядок в этой сфере.

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Стоит отметить, что менно Ильин в свое время возглавлял кампанию по декриминализации Выборгского района.