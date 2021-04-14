Смертельное ДТП произошло сегодня ночью, 14 апреля, на 129 километре Киевского шоссе неподалеку от поселка Толмачево Лужского района Ленобласти.
По предварительным данным, автомобиль Opel Corsa по неустановленным причинам выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo. От удара легковушка вылетела в кювет и загорелась — водитель сгорел в салоне.
Источник: Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга, ВК
Личность погибшего устанавливается. Водитель большегруза не пострадал.
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