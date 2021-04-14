Весенние путёвки выдавались как в государственные, так и частные лагеря Ленобласти. Решения о летних лагерях Петербурга скоро будет принято.

В Петербурге раздали 4,5 тысячи бесплатных путёвок в весенние детские лагеря, также выдавали сертификаты на оплату стоимости некоторых из лагерей. Как рассказали в комитете по образованию, из-за ограничений на детские отдых, действующих в Петербурге, весенние путёвки выдавались как в государственные, так и частные лагеря Ленобласти. Решения о летних лагерях Петербурга скоро будет принято.

Стоит отметить, что сертификаты на компенсацию 60% стоимости путёвки в лагерь могут получить дети работающих петербуржцев, а также учащиеся спортивных и творческих коллективов. Компенсация за семидневный отдых в лагере весной составляет 11 790 рублей. Об этом рассказали 78.ru.