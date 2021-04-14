MasterCard и Visa прокомментировали возможное отключение своих систем в России

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ отмечал, что в Кремле не исключают возможности отключения РФ от данных сервисов. Visa и Мastercard обнадежили, что не покинут российский рынок.

Об этом в среду, 14 апреля заявили представители компаний сообщает РБК.

«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК»,— заявил глава MasterCard в РФ Алексей Малиновский.

В представительстве платежной системы Visa отметили, что существуют на российском рынке уже более 30 лет и «привносят современные платежные технологии и решения».

О возможности отключения Visa и MasterCard в России из-за санкций в Кремле заявляли ранее.