Конфликт с таксистом закончился стрельбой на проспекте Пятилеток

Дебошира задержали и поместили в изолятор.

По информации правоохранительных органов, у дома № 14 на проспекте Пятилеток в Невском районе Санкт-Петербурга у мужчины произошел конфликт с таксистом из Дагестана.

Отмечается, что во время конфликта петербуржец несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Сотрудники полиции прибывшие на место происшествия задержали стрелявшего мужчину.

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На стрелявшего составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.