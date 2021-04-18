Еще 91 житель Ленобласти заболел COVID-19 — данные на 18 апреля

В Ленобласти за последние сутки выявили 91 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 41 540 человек, выздоровели — 38 411.

Бокситогорский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Волосовский район: Волосово (+3), Бегуницы (+1), Извара (+2).

Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+8), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+4), Осельки (+1), Старая (+2), им. Свердлова (+1), Ненимяки (+1).

Выборгский район: Выборг (+1), Глебычево (+2), Первомайское (+1), Поляны (+1), Цвелодубово (+1), Приветнинское (+1), Красносельское (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Никольское (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+2), Белогорка (+1), Малые Колпаны (+1), Старосиверская (+1), Вайя (+1).

Кингисеппский район: Котельский (+1), Ивангород (+4).

Киришский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+2), Горная Шальдиха (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Лужский район: Осьмино (+1), Ретюнь (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Саперное (+1), Раздолье (+1), Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+10).

Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Никольское (+4), Федоровское (+1).