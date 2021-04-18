В Выборге педофила-мигранта поймали во время изнасилования мальчика

Мужчину поймали с поличным во время изнасилования мальчика.

По информации издания «РЕН ТВ», сотрудник полиции патрулируя окрестности Выборга, заметил на Петровской набережной автомобиль в котором 41-летний приезжий педофил насиловал 14-летнего мальчика.

Позднее выяснилось, что мужчина общался с подростком с февраля и преложит ему покататься на автомобиле. После злоумышленник отвез ребенка на набережную и совершил преступление.

По факту развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, возбуждено уголовное дело.