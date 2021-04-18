В Выборге подростка с серьезной травмой головы обнаружили на улице

В тяжёлом состоянии 16-летний школьник доставлен в больницу Выборгского района Ленобласти.
По информации правоохранительных органов, в полицию поступило сообщение о группе пьяных подростков, которые собрались на улице Приморской в Выборге. Очевидец сообщил, что один из подростков лежит на земле.
Позднее, медики доставили в больницу мальчика с переломом височной кости и сотрясение мозга. Ребенок прибыв в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что подросток был под действием токсического вещества.
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