Возможна временная полная остановка транспортного потока.

По информации пресс-службы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, с 19 по 23 апреля в тоннеле С-1 Невской стороны будут проводится ремонтные работы.

Отмечается, что движение по тоннелю будет ограничиваться, а иногда полностью останавливаться по регламенту на 7-10 минут.

В связи с этим водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.