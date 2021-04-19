Фото: полиция Панамы обезвредила опасного преступника – наркокота

В Панаме задержали кота, который пытался пронести пакет с кокаином и марихуаной в панамскую тюрьму «Нуэва-Эсперанса» в городе Колон.

Наркотики были привязаны к шее кота. Животное, пытавшееся проникнуть за ограждение возле пожарной части, поймали охранники. Это не разовая акция, а технология наркоторговцев.

Заключенные приманивают бездомных животных едой. Те привыкают, что их подкармливают в тюрьме, и начинают приходить регулярно, выполняя роль курьеров. Недавно в тюрьме «Нуэва-Эсперанса» попался голубь-наркокурьер.

Всех задержанных животных полиция передает в приюты, где те начинают вести честную и законопослушную жизнь.