На место пожара мобилизовали 16 пожарных и четыре единицы техники. Также на полигон выехали специалисты Роспотребнадзора, которые замерят уровень вредных веществ в воздухе.

Сегодня, из соцсетей стало известно, что в городе Волосово Ленинградской области загорелась свалка. На полигоне размещают твердые бытовые отходы.

На место пожара мобилизовали 16 пожарных и четыре единицы техники. Также на полигон выехали специалисты Роспотребнадзора, которые замерят уровень вредных веществ в воздухе.

Силами пожарной охраны удалось ограничить распространение пожара, сейчас происходит тление. Об этом рассказали 78.ru.