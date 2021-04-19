На место пожара мобилизовали 16 пожарных и четыре единицы техники. Также на полигон выехали специалисты Роспотребнадзора, которые замерят уровень вредных веществ в воздухе.
Сегодня, из соцсетей стало известно, что в городе Волосово Ленинградской области загорелась свалка. На полигоне размещают твердые бытовые отходы.
На место пожара мобилизовали 16 пожарных и четыре единицы техники. Также на полигон выехали специалисты Роспотребнадзора, которые замерят уровень вредных веществ в воздухе.
Силами пожарной охраны удалось ограничить распространение пожара, сейчас происходит тление. Об этом рассказали 78.ru.
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19.04.2021 72