В Волосовском районе загорелся полигон бытовых отходов

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, сообщество ВКонтакте
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, сообщество ВКонтакте

На место пожара мобилизовали 16 пожарных и четыре единицы техники. Также на полигон выехали специалисты Роспотребнадзора, которые замерят уровень вредных веществ в воздухе.

Сегодня, из соцсетей стало известно, что в городе Волосово Ленинградской области загорелась свалка. На полигоне размещают твердые бытовые отходы.

На место пожара мобилизовали 16 пожарных и четыре единицы техники. Также на полигон выехали специалисты Роспотребнадзора, которые замерят уровень вредных веществ в воздухе.

Силами пожарной охраны удалось ограничить распространение пожара, сейчас происходит тление. Об этом рассказали 78.ru.

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19.04.2021 72
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