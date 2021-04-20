Эксперт спрогнозировал снижение цен на авиабилеты на курорты России

Курорты России в 2021 году могут стать доступнее в связи с возможным снижением цен на авиабилеты на внутренних направлениях, пишут 20 апреля «Известия» со ссылкой на ведущего эксперта Центра экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко.

По его словам, снижение стоимости авиабилетов может произойти на фоне приобретения авиаперевозчиками более 90 самолетов. С учётом того, что границы со многими странами останутся закрытыми из-за коронавируса, авиакомпании могут пойти на избыточное увеличение провозной ёмкости в пределах России.

Решающим фактором, объяснил Крамаренко, станет отсутствие жилья на курортах.

— Авиаперевозчики не найдут своего пассажира. Не потому, что он не готов лететь, а потому, что ближе к лету выяснится, что ему негде жить. Тогда цены на авиабилеты упадут, — сказал эксперт.