Финляндия подняла в воздух военный истребитель для сопровождения российского самолета

Полет российских бомбардировщиков в небе над Балтийским морем обеспокоил воздушные силы Финляндии, Дании и Германии. Для их сопровождения страны подняли в небо свои истребители.

Об инциденте в воздухе рассказали Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ. Истребители Финляндии, Дании и Германии были отправлены для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160 в небе над Балтийским морем.

В российском министерстве прокомментировали, что два бомбардировщика выполняли плановый полет над нейтральными водами. На отдельных участках их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании и F-18 ВВС Финляндии.