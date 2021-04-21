Бухту «Радуга» в Финском заливе начали очищать от нефтепродуктов

Администрация Выборгского района заключила договор ГУП «Пиларн» о ликвидации загрязнения нефтепродуктами акватории бухты «Радуги» Финского залива. В среду, 21 апреля сотрудники предприятия начали выполнять первые работы.

Фото: Интересный Выборг Фото: Интересный Выборг Фото: Интересный Выборг

«Береговая территория и водная акватория обрабатываются биосорбентом. Он ускорит процесс разложение нефтепродуктов. Предположительно, загрязнение происходит с территории железной дороги. Хотя это только наши догадки», — сообщил заместитель начальника аварийной службы ГУП «Пиларн» Сергей Журавлёв.

Средства, затраченные на выполнение очистных работ, администрация Выборгского района собирается взыскать с виновника загрязнения акватории бухты, однако источник загрязнения до сих пор не установлен.

Ранее мы писали, что нефтепродукты в акваторию Финского залива могли попасть с территории грузовой станции «Выборг».