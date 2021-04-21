Окрашенную в красный цвет реку в Тосно проверяют сотрудники Госэконадзора

Специалисты ведомства выясняют источник загрязнения притока реки Тосна «Попов ручей». Пока сотрудники Госэконадзора подтверждают загрязнение только внешними признаками.
Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленобласти.
В ведомстве отмечают, что на данный момент по данному факту проводится проверка. На факт антропогенного происхождения примесей в воде указывают неестественное изменение окраски воды и наличие нехарактерного запаха.
Все материалы, собранные в результате проверки, направлены в федеральный Росприроднадзор.
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21.04.2021 167