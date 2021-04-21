В Петербурге задержали следователя, подозреваемого в продаже поддельных «корочек»

В Санкт-Петербурге действующий сотрудник УМВД подозревается в изготовлении и распространении поддельных удостоверений представителей правоохранительных служб.
О возбуждении уголовного дела стало известно в среду, 21 апреля. Ассортимент у сотрудника УМВД был широкий – от прокурорских «корочек» до удостоверений ФСБ.
Изготовление поддельных документов было организовано в квартире задержанного. Печатал «корочки» правоохранитель на дорогом типографском оборудовании.
«В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято около 50 бланков удостоверений сотрудников правоохранительных органов, голограммы, оттиски печатей, а также типографское оборудование», — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.
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