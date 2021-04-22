Приставы «помогли» жителям Ленобласти оплатить долги по ЖКХ на 39 млн рублей

Судебные приставы собрали эту сумму с жителей Ленинградской области в качестве задолженности перед топливно-энергетическими компаниями с начала 2021 года.
Долги были списаны со счетов жителей области, которые несвоевременно или не в полном объеме оплачивали предоставленные услуги ЖКХ.
По данным пресс-службы управления ФССП, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сумма взысканной задолженности возросла на 19 млн рублей.
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21.04.2021 117