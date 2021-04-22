Пожарные не могут подъехать к горящей квартире в Кудрово

В четверг, 22 апреля в Кудрово в огне оказалась квартира многоэтажного дома. Как сообщают очевидцы, пожарная бригада, прибывшая на вызов, долго не могла подъехать к месту пожара.

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Видео горящей многоэтажки на улице Столичная выложили в группе Я ♡ Кудрово в социальной сети «Вконтакте». Судя по кадрам, гореть может не одна квартира.

Очевидцы сообщают, что экстренные службы не могут подъехать к месту ЧП из-за неправильно припаркованных машин:

«10 минут назад по Европейскому ехала пожарная машина. Попыталась заехать во двор на пересечении с Венской. Видимо поняли, что не проехать, развернулись — хотели через другой заезд. Там тоже не заехали, развернулись и поехали по направлению к Пражской», — пишет в комментариях подписчик группы.

Другие подробности происшествия уточняются.