Цена биткоина резко упала ниже $50 тысяч

За последние сутки цена биткоина снизилась более чем на 11%. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.
Таким образом, за единицу криптовалюты предлагают $49,862.
Как сообщалось, стоимость биткоина в воскресенье, 18 апреля, снизилась почти на 11%.
В марте его курс несколько раз снижался на 10%.
Ранее биткоину предрекли рост до $400 тыс. в 2021 году. Эксперт сравнил нынешнее положение на рынке с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы.
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13.04.2021 168