Цена биткоина резко упала ниже $50 тысяч

Автор: Александр Селиванов
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За последние сутки цена биткоина снизилась более чем на 11%. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.

Таким образом, за единицу криптовалюты предлагают $49,862.

Как сообщалось, стоимость биткоина в воскресенье, 18 апреля, снизилась почти на 11%.

В марте его курс несколько раз снижался на 10%.

Ранее биткоину предрекли рост до $400 тыс. в 2021 году. Эксперт сравнил нынешнее положение на рынке с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы.

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13.04.2021 168
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