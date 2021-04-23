Предложение сделать дни между майскими праздниками выходными поддержал Владимир Путин

Предложение поступило от главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По информации издания ТАСС, Президент России Владимир Путин согласился с предложением Анны Поповой, в котором она переложила сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

По словам лидера России, если глава Роспотребнадзора считает такую меру необходимой, то так и будет сделано.

— Сегодня соответствующий указ подпишем, — сказал Владимир Путин.