Предложение сделать дни между майскими праздниками выходными поддержал Владимир Путин

Предложение поступило от главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
По информации издания ТАСС, Президент России Владимир Путин согласился с предложением Анны Поповой, в котором она переложила сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
По словам лидера России, если глава Роспотребнадзора считает такую меру необходимой, то так и будет сделано.
— Сегодня соответствующий указ подпишем, — сказал Владимир Путин.
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