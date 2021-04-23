Почти закончена работа с фасадом, кипит работа над внутренней отделкой, вентиляцией, слаботочной системой, электрикой, водоснабжением и водоотведением.

В Instagram аккаунте комитета по строительству Ленобласти рассказали об активном ходе стройки Кудровская поликлиники на 600 посещений в смену. Медицинский центр, который очень ждут местные жители, строится усилиями около ста человек.

Комитет по строительству на стройплощадке руководит оперативными вопросы по текущим работам. На данный момент почти закончена работа с фасадом, кипит работа над внутренней отделкой, вентиляцией, слаботочной системой, электрикой, водоснабжением и водоотведением. Также усиленно работают и над монтажом молниезащиты и пусконаладки лифтового оборудования. Об этом рассказали 47channel.

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