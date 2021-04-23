Изменение в майских праздниках: как отдыхаем в 2021 году?

Сегодня, 23 апреля, Владимир Путин утвердил, что праздничные дни продлятся с 1 по 11 мая , то есть 10 дней. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с коронавирусом.

Изначально, на выходные в майские праздники отвели шесть дней. Но президент России сегодня объявил о том, что продолжительность отдыха составит 11 дней. Это связано с прогнозами об очередной волне коронавирусной инфекции. Увеличить число праздничных дней главу страны попросил Роспотребнадзор.

Отметим, что в ТК РФ в статье 112 прописано, что каждый год в мае праздничными днями считаются: Праздник Весны и Труда — 1 мая и День Победы — 9 мая.

Длительность отдыха на майских праздниках определяют власти. Это зависит от того, на какие дни недели выпадают Праздник Весны и Труда и День Победы. В ТК РФ сказано, что при выпадении праздничного дня на официальный ежемесячный выходной, отдых распространяется и на следующий день после торжественной даты.