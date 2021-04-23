Последняя неделя апреля в Ленобласти обещает быть холодной

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предполагает, что настроение перед майскими праздниками жителям области может подпортить низкая температура и снег.
Об этом он рассказал в интервью Фонтанке. Всю следующую неделю жителей Ленинградской области ждет ненастная погода. Также сложной для прогнозирования остаётся и погода на недавно объявленные длинные майские праздники.
«Потеплеет однозначно, но следующая неделя вся ещё холодная и с вероятностью снега. Все очень неустойчиво и часто меняются перспективы модельные», — отметил метеоролог.