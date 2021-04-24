Пострадавшая рассказала, что хозяйка напавшего животного бездействовала, пока ее пёс грыз другую собаку. Женщина показала последствия этой встречи.

В сообществе ВКонтакте «Жизнь в Кудрово» местная жительница рассказала о неприятном инциденте. Пёс бойцовской породы напал на мужчину и женщину, которые вышли гулять с собакой.

Пострадавшая вышла на прогулку примерно в 22:40 в районе улицы Центральная 50. Пара спокойно гуляла с собакой, как вдруг на аллее к ним подбегает черная собака бойцовской породы. По словам женщины, обе собаки были на поводке. Однако хозяйка бойцовской собаки ничего не предприняла, после того как бойцовский пес внезапно вцепился в собаку пострадавшей.

— Пострадал мой пёс, я и мой мужчина. Собака набросилась два раза… Это не нормально! Черная средняя собака боец и хозяйка среднего роста с черными волосами — купите намордник!— возмущённо написала девушка.

Фото: Жизнь в Кудрово, Darya Artemenko Фото: Жизнь в Кудрово, Darya Artemenko

Пострадавшая девушка призвала жителей быть аккуратнее. Об этом рассказали 78.ru.