Разлитый мазут у деревни Керро продолжает стекать в местный карьер

Большую лужу мазута на песчаном берегу карьера обнаружили во Всеволожском районе еще неделю назад. Несмотря на внимание к проблеме СМИ и местных жителей, загрязнение так и не убрали.

Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис

О происшествии сообщает портал «Мегаполис». Лужа нефтепродуктов до сих пор отравлят местный карьер неподалеку от деревни Керро во Всеволожском районе Ленобласти.

«Поставили ограждение и окопали мазутный поток, предотвратив попадание в воду. Но мазут попал в воду. Вдоль всей береговой линии карьера — мазутные сгустки», — рассказал местный житель.

Напомним, мазут в этом месте неизвестные слили еще 17 апреля. Тогда в комитете государственного экологического надзора пообещали ближайшее время направить к карьеру инспектора.