В субботу, 24 апреля на кладбище в Киришском районе Ленобласти обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Стали известны подробности этого жуткого происшествия.

По информации 47news, двое братьев пошли на могилу родителей на местное кладбище. Один из них неожиданно сказал второму, что «здесь ты меня и похоронишь». Сразу после этого раздался выстрел.

Известно, что погибшему было 60 лет. Его смерть была мгновенной.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

За минувшие сутки это второй подобный случай. Ранее мы писали, что в Кингисеппском районе обнаружили окровавленное тело пожилого мужчины.