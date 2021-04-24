В Петербург на дежурство поступит почти три тысячи новых автобусов

До лета 2022 года в Северную столицу поставят 2801 новых автобусов в рамках запуска новой модели транспортного обслуживания пассажиров.

Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга по итогам совещания об изготовлении и поставке новых транспортных средств.

Как сообщают в ведомстве, обслуживать пассажирский поток в городе будут 1742 новых автобуса большого класса, 1052 автобуса среднего класса и 7 автобусов малого класса.

Также известно, что часть закупленного общественного транспорта будет оборудована газовыми двигателями для уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую среду.

«Выполняя поручение Президента Российской Федерации Путина В.В. по улучшению экологии в России, за счет общественного транспорта, передвигающегося на экологическом топливе, мы сможем значительно сократить долю вредных выбросов в атмосферу города», — подчеркнул Кирилл Поляков, глава Комитета по транспорту Петербурга.