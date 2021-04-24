На проспекте Героев в Петербурге горит квартира — из огня вынесли ребенка без сознания

В сети опубликовали видео горящей квартиры в Петербурге. На месте происшествия работают пожарные и реанимация.

О пожаре в многоэтажном доме сообщают в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург социальной сети «Вконтакте». Квартира горит по адресу проспект Героев, 26.

По информации очевидцев, из квартиры вынесли маленького ребенка без сознания.

Остальные подробности ЧП выясняются.