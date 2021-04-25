Фото: петербурженка объявила голодовку из-за шумного бара на Литейном

О своем решении женщина сообщила в социальной сети «ВКонтакте». Она перестала есть 24 апреля и намерена добиться эффективных действий от полиции.

«Мы все устали. Из бара на улицу выходят две вентиляционные трубы, дверь у них без звукоизоляции. Когда они вечером включают музыку, звук проходит через трубы и слышен в квартирах», – рассказала петербурженка

По словам женщины, она подала заявление в полицию. А бар, расположенный в подвале их дома, мешает местным жителя уже довольно давно. По словам владельца заведения, экспертиза показала, что звук не превышает допустимой нормы, и претензии женщины необоснованны.