Корпус от мины нашли в подвале дома в Шлиссельбурге

По информации ivbg.ru, 24 апреля в управление сообщили об опасной находке в подвале дома на улице Малоневский канал в Шлиссельбурге.

На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии. Специалисты осмотрели подозрительный предмет и установили, что это пустой корпус от 82-миллиметровой минометной мины времен Великой Отечественной войны.

Находку изъяли для последующей утилизации.