Корпус от мины нашли в подвале дома в Шлиссельбурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 апреля в управление сообщили об опасной находке в подвале дома на улице Малоневский канал в Шлиссельбурге.

На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии. Специалисты осмотрели подозрительный предмет и установили, что это пустой корпус от 82-миллиметровой минометной мины времен Великой Отечественной войны.

Находку изъяли для последующей утилизации.

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