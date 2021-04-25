Корпус от мины нашли в подвале дома в Шлиссельбурге

По информации ivbg.ru, 24 апреля в управление сообщили об опасной находке в подвале дома на улице Малоневский канал в Шлиссельбурге.
На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии. Специалисты осмотрели подозрительный предмет и установили, что это пустой корпус от 82-миллиметровой минометной мины времен Великой Отечественной войны.
Находку изъяли для последующей утилизации.
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25.04.2021 64