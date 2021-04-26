Фото: в Тосненском районе в результате ДТП в машине заблокировало водителя

По информации ivbg.ru, 25 апреля около 14:50 поступил сигнал об аварии на региональной трассе «Павловск – Косые мосты» между поселками Федоровское и Аннолово в Тосненском районе.
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26.04.2021 113
Столкнулись Renault Logan и автомобиль марки Kia. В результате ДТП 23-летнего водителя заблокировало в салоне поврежденной машины.
На место прибыла дежурная смена 111 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Спасатели деблокировали пострадавшего.