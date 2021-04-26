Фото: в Тосненском районе в результате ДТП в машине заблокировало водителя

По информации ivbg.ru, 25 апреля около 14:50 поступил сигнал об аварии на региональной трассе «Павловск – Косые мосты» между поселками Федоровское и Аннолово в Тосненском районе.

Вам будет интересно Видео: в ужасном ДТП на «Коле» погиб ребенок, а его родители – в тяжелом состоянии По информации ivbg.ru, 25 апреля в 19:00 на 80 километре трассы «Кола» в Кировском районе столкнулись легковые автомобили марок Nissan и... 26.04.2021 113

Столкнулись Renault Logan и автомобиль марки Kia. В результате ДТП 23-летнего водителя заблокировало в салоне поврежденной машины.

На место прибыла дежурная смена 111 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Спасатели деблокировали пострадавшего.