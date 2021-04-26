Школьницу на «зебре» сбил водитель легковушки в Стрельне

Девочка получила тяжёлые травмы.
По информации правоохранительных органов, вечером 25 апреля в Стрельне водитель Lada Granta сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы, ссадины лица и переломы.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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11.04.2021 371