Школьницу на «зебре» сбил водитель легковушки в Стрельне

Девочка получила тяжёлые травмы.

По информации правоохранительных органов, вечером 25 апреля в Стрельне водитель Lada Granta сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы, ссадины лица и переломы.

По факту ДТП будет проведена проверка.