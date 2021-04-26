Драка в выборгском кемпинге закончилась больницей и уголовным делом

Инцидент произошёл ещё в марте.

По информации правоохранительных органов, у магазина «Алёнка» на территории кемпинга в посёлке Толоконниково неизвестный мужчина напал на владельца с ножом. Проезжающий мимо водитель, остановился и помог обезвредить агрессора.

Отмечается, что у нападавшего имелись на голове раны. Водитель автомобиля отвез его в больницу Выборга, где мужчине потребовалась срочная операция.

По факту умышленного причинения тяжкого вредя здоровья 25 апреля было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства конфликта устанавливает полиция.