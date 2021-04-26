Фото: в Свири найден труп жителя Важин, пропавшего 10 января

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: 25 апреля около 14:00 в 100 метрах от берега реки Свирь в Свирьстрое Лодейнопольского района обнаружили труп мужчины.

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В умершем опознали 55-летнего уроженца поселка Важины Подпорожского района. Известно, что он ушел из дома 10 января и пропал со связи. Следов насилия на теле не обнаружено.

Тело эвакуировали на берег и передали полицейским.